Участник “Слабого звена” раскрыл секреты программы

Игрок заявил, что подал заявку на участие в феврале 2020 года через сайт. Он безошибочно ответил на 10 предлагаемых вопросов, после чего заполнил анкету. По условиям, если претендент отвечает неверно хотя бы на один из вопросов, до анкеты его не допускают, а предлагают повторить процедуру через сутки.

Примерно через месяц мужчина получил письмо от редактора программы с приглашением на съемки. Его предупредили, что нельзя приходить в черно-сине-белой одежде (позже к запретным цветам отнесли и алый).

«Дальше сразу шоу. Самое главное — не перенервничать в павильоне, иначе могут заменить, а то и переснять всю игру», — рассказал бывший участник. По его словам, за один съемочный день обычно записывают сразу по три передачи, а на съемку одной из них уходит от трех до семи часов.

«Если в каком-то вопросе ошибка или Мария Киселева запнулась, раунд переснимают заново. Сыгранный не полностью раунд обнуляется, и задается новый пакет вопросов. Вопросы из "битого" раунда могут перекочевать в какую-нибудь другую игру», — раскрыл детали мужчина.

Ковальчук рассказал, что за центральными пультами авторы «Слабого звена» обычно ставят «худеньких и низких» участников (иногда их ставят на подставки), а «массивные и высокие» люди стоят по краям площадки. Чтобы все игроки хорошо ориентировались в игре, они могут смотреть на два больших плазменных телевизора, которые расположены по бокам на заднем фоне. На них выводится информация об оставшемся времени, деньгах в банке за раунд и текущее положение цепочки правильных ответов.

«Перед началом записи Мария Александровна приходит и приветствует восьмерку героев выпуска. И после слов режиссера "Мотор!" принимает тот зловещий образ, который виден зрителю из "ящика"», — пояснил участник. Он добавил, что между турами Киселева общается с некоторыми игроками на личные темы.