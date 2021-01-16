Неприятного аппетита! Европа и Россия почти готовы начать питаться насекомыми

Первой европейской страной, разрешившей торговлю пищевыми продуктами из сверчков, кузнечиков и мучных червей, была Швейцария. По закону, насекомые должны выращиваться под строгим надзором, причем первые три поколения нельзя употреблять в пищу. В 2017 году о намерении торговать котлетами из мучных червей заявила сеть швейцарских супермаркетов Coop.

Мучные черви cчитаются одним из самых распространенных кормовых беспозвоночных. Их используют в качестве корма для птиц, мелких зверьков, амфибий, рептилий, крупных аквариумных рыб, а также в качестве наживки при рыбной ловле.

А в прошедшую среду, 13 января, Европейское агентство по безопасности продуктов питания объявило, что мучные черви не представляют опасности при употреблении в пищу. В то же время, по информации Associated Press, в ходе исследования пищевой ценности червей выяснилось, что личинки, которых откармливали некоторыми видами корма, могут вызывать аллергическую реакцию у едоков.

Врач-диетолог Елена Соломатина предполагает, что вскоре и россиянам придется есть продукты, в которые добавляют порошок из личинок. Об этом она заявила в беседе с радиостанцией “Говорит Москва”.

По словам Соломатиной, в некоторых европейских странах уже появляются продукты, в состав которых входит порошок из личинок мучного жука — так называемые мучные черви. Диетолог считает, что в России также начнут есть насекомых. “Я думаю, что это дело времени, — предсказывает она. — Следующее поколение, а, быть может, и это, будет совершенно свободно ими питаться. Отвращение больше на уровне ментальном, нежели физиологическом”.

“Я думаю, в Россию это тоже придет постепенно с добавками. У нас же есть красители на основе похожих существ, и никто об этом даже не думает, а кто понимает — читает и тут же забывает. Я думаю, то же самое будет с червями. Думаю, будут добавлять в виде порошка в продукты питания, а потом будут употреблять в чистом виде, и это будет альтернатива многим источникам белка, которые в производстве трудоемкие”, — поделилась мнением диетолог.