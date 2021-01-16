16.01.2021, 18:01
Причина разрыва Ким Кардашьян и Канье Уэста — дети?(2)
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И хотя Ким Кардашьян и Канье Уэст не комментируют слухи о своем разрыве, источник назвал причину, по которой звездная пара приняла решение разъехаться. Причина тому – их общие дети, пишет Сегодня, со ссылкой на Us Weekly.
Ким и Канье начали много скандалить, их отношения стали токсичными, а чтобы дети не видели этого, решили жить отдельно.
“Они вошли во вторую половину 2020 года с самыми лучшими намерениями и хотели найти способ поладить… но дошло до того, что препирательства превратились в неприятные взрывы и конфронтации, и поскольку ни один из них не хотел, чтобы дети подвергались такой враждебности, они стали жить отдельно”, — передает слова инсайдера издание.
Ким и Канье поженились в 2014 году. Они воспитывают четырех детей: семилетнюю Норт, пятилетнего Сэйнта, двухлетнюю Чикаго и годовалого Псалма.