Причина разрыва Ким Кардашьян и Канье Уэста — дети?

Ким и Канье начали много скандалить, их отношения стали токсичными, а чтобы дети не видели этого, решили жить отдельно.

“Они вошли во вторую половину 2020 года с самыми лучшими намерениями и хотели найти способ поладить… но дошло до того, что препирательства превратились в неприятные взрывы и конфронтации, и поскольку ни один из них не хотел, чтобы дети подвергались такой враждебности, они стали жить отдельно”, — передает слова инсайдера издание.