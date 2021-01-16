Андрей Караулов намекнул на бисексуальность Элины Быстрицкой — и был назван извращенцем

Ксения Рубцова познакомилась с Элиной Быстрицкой в 2010-м. Впоследствии она много лет проработала арт-директором актрисы: организовывала ее выступления и другие мероприятия. Постепенно деловые отношения переросли в дружеские. Звезда советского кино даже стала доверять помощнице финансовые вопросы, в частности, позволила снимать крупные суммы с личных счетов. Позже это вылилось в громкий скандал. Сестра Быстрицкой заявила, что таким образом Рубцова похитила 35 миллионов. В итоге Ксению приговорили к трем с половиной годам колонии.

В интервью Дмитрию Гордону Андрей Караулов отметил, что эту ситуацию много раз обсуждали в СМИ, но в ней присутствует еще одна неожиданная подробность. “Есть отношения сестры Быстрицкой к самой Элине Авраамовне и роман с девчонкой, которая сейчас в тюрьме, — заявил журналист. — Звезда не скрывала свои отношения с Ксюшей. У нее своя история была и с мужем, который ее чуть не убил… Там не просто история, там любовь. Причем такая, что она хотела, чтобы они уехали в какую-то из стран, где регистрируют браки. Элина Авраамовна — член партии, народная артистка СССР. Она боялась потерять Ксюшу”.

Однако весомым аргументом в пользу обвинения Рубцовой стало заявление в полицию, которое якобы написала актриса. “Она никому не рассказывала свои личные тайны, — продолжал Караулов. — Это сейчас, когда Ксюша оказалась в тюрьме… Подпись Быстрицкой, говорящая, что вроде как Ксюша ее обокрала, подделана. Суд это установил и все равно отправил Ксюшку в тюрьму”.