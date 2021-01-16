Андрей Караулов намекнул на бисексуальность Элины Быстрицкой — и был назван извращенцем(3)
Ксения Рубцова познакомилась с Элиной Быстрицкой в 2010-м. Впоследствии она много лет проработала арт-директором актрисы: организовывала ее выступления и другие мероприятия. Постепенно деловые отношения переросли в дружеские. Звезда советского кино даже стала доверять помощнице финансовые вопросы, в частности, позволила снимать крупные суммы с личных счетов. Позже это вылилось в громкий скандал. Сестра Быстрицкой заявила, что таким образом Рубцова похитила 35 миллионов. В итоге Ксению приговорили к трем с половиной годам колонии.
В интервью Дмитрию Гордону Андрей Караулов отметил, что эту ситуацию много раз обсуждали в СМИ, но в ней присутствует еще одна неожиданная подробность. “Есть отношения сестры Быстрицкой к самой Элине Авраамовне и роман с девчонкой, которая сейчас в тюрьме, — заявил журналист. — Звезда не скрывала свои отношения с Ксюшей. У нее своя история была и с мужем, который ее чуть не убил… Там не просто история, там любовь. Причем такая, что она хотела, чтобы они уехали в какую-то из стран, где регистрируют браки. Элина Авраамовна — член партии, народная артистка СССР. Она боялась потерять Ксюшу”.
Однако весомым аргументом в пользу обвинения Рубцовой стало заявление в полицию, которое якобы написала актриса. “Она никому не рассказывала свои личные тайны, — продолжал Караулов. — Это сейчас, когда Ксюша оказалась в тюрьме… Подпись Быстрицкой, говорящая, что вроде как Ксюша ее обокрала, подделана. Суд это установил и все равно отправил Ксюшку в тюрьму”.
Журналист также рассказал, что Элина Авраамовна была несчастна в браке с чиновником Николаем Кузьминским — сотрудником Министерства внешней торговли. Ведь он якобы покушался на ее жизнь. “А муж ее, точнее его любовница, хотели убить Быстрицкую. И так ее траванули, что она чуть было не умерла в больнице. Еще ей Фурцева сказала: “Молчи, дура”. А он был на важной работе. Она несколько лет жила с человеком, своим убийцей. Она после этого возненавидела все и всех. Великая женщина, благородная искренняя”, — говорил Караулов.
Напомним, что Элины Быстрицкой не стало весной 2019-го. Актриса ушла из жизни в возрасте 91 года, в последние месяцы она тяжело болела. “Уже плохо ходила, но пришла ко мне на юбилей. У нее были проблемы с ногами. Она вцепилась мне в руку, чтобы не упасть и выступить с песней “Каким ты был”. Спела 16 куплетов. Я уже не знал, как быть, а ей было больно стоять. Она не пела сама — была фонограмма, но она не могла не прийти”, — вспоминал журналист.
Разумеется, откровение тут же повергло в шок поклонников Быстрицкой. Однако сестра Ксении Рубцовой уверена, что ни о каком романе речи не шло, а отношения актрисы и ее помощницы ограничивались рабочими вопросами. «Андрей Караулов — извращенец! Вы можете себе представить, как в 91 год может любить женщина? Только как мать», — заявила Елена.