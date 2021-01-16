Последние слова, последнее фото и косвенный виновник смерти Бориса Грачевского

Актриса Лариса Преториус, давняя приятельница Бориса Юрьевича, до последнего была на связи с ним. “Мы с внучкой разговаривали с ним, когда он уже был в реанимации. Последние слова Бори перед тем, как его ввели в кому: “Хреново, нечем дышать!” — рассказала Лариса.

Преториус, вместе с которой режиссер работал в рамках фестиваля “Орленок” считает, что зря Грачевский зря доверился онлайн-консультациям и не поехал в больницу ранее. “Мы созванивались, и он мне рассказывал: “Ларик, у меня есть врач, лечит онлайн, так что, если тебе надо, она за небольшие деньги тебе поможет”. Вот она их и налечила!.. Какая-то тетка консультировала их по телефону. Катя говорит, что после ее советов пошло ухудшение…” — отметила Лариса.

“Катя очень любит Борю. Все эти ночи, пока он был в больнице, она вообще не спала. Ничего не ела. Не знаю, как она сейчас выползет… Когда они смогли положить его в больницу, Катя говорила мне, что у нее было предынсультное состояние. Потому что эта врачиха довела их — у Кати началось разжижение крови, а это очень плохо влияет на сердечно-сосудистую систему”, — поделилась Преториус с “МК”.