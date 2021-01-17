ФОТО | Дочь Ренаты Литвиновой обнажилась для мужского журнала

Ульяна — начинающая модель, актриса (правда, пока она может похвастаться только съемками в эпизоде маминого фильма “Северный ветер”) и студентка Королевской академии изящных искусств в Антверпене. В яркой фотосессии дочка Литвиновой позирует топлесс, демонстрируя стройную фигуру. Девушка снялась в цветном кружевном белье бренда Agent Provocateur, смело явив миру грудь в полупрозрачном лифе.

В интервью редакции издания Ульяна призналась, что согласилась на обнаженную фотосессию без долгих колебаний. Девушка считает, что 19 лет — подходящий возраст для смелых экспериментов и поисков своего “я”.

"Когда еще, если не сейчас? Девятнадцать лет — самый лучший возраст для “Maxim”. Тем более что это первая такая откровенная съемка, но все было по фану", — рассказала Ульяна.

Юная модель рассказала, что у нее нет бойфренда, но ее это не особенно беспокоит — она полностью сосредоточена на учебе.

"У меня были увлечения, но без первой любви. Не было такого, чтобы я понимала: this is it! Я ходила на свидания с мальчиком из Тиндера, но это так шаблонно: выпили пива, он рассказал о своей учебе, я о своей, потом пошли по домам спать. Конечно, я переживаю, что вдруг никогда не испытаю влюбленности. Но в то же время хорошо, что сейчас нет парня, потому что могу сконцентрироваться на учебе", — поведала наследница актрисы.

Ульяна рассказала, что накануне фотосессии она совсем ничего не ела. И добавила, что в принципе ест мало — в основном раз в день в обед. В отличие своей мамы девушка не занимается спортом на постоянной основе. Рената же регулярно ходит в фитнес-зал и увлекается бегом. Обычно Литвинова бегает с утяжелителями на ногах в районе Патриарших прудов.