ФОТО | Дочь Ренаты Литвиновой обнажилась для мужского журнала(15)
Ульяна — начинающая модель, актриса (правда, пока она может похвастаться только съемками в эпизоде маминого фильма “Северный ветер”) и студентка Королевской академии изящных искусств в Антверпене. В яркой фотосессии дочка Литвиновой позирует топлесс, демонстрируя стройную фигуру. Девушка снялась в цветном кружевном белье бренда Agent Provocateur, смело явив миру грудь в полупрозрачном лифе.
В интервью редакции издания Ульяна призналась, что согласилась на обнаженную фотосессию без долгих колебаний. Девушка считает, что 19 лет — подходящий возраст для смелых экспериментов и поисков своего “я”.
"Когда еще, если не сейчас? Девятнадцать лет — самый лучший возраст для “Maxim”. Тем более что это первая такая откровенная съемка, но все было по фану", — рассказала Ульяна.
Юная модель рассказала, что у нее нет бойфренда, но ее это не особенно беспокоит — она полностью сосредоточена на учебе.
"У меня были увлечения, но без первой любви. Не было такого, чтобы я понимала: this is it! Я ходила на свидания с мальчиком из Тиндера, но это так шаблонно: выпили пива, он рассказал о своей учебе, я о своей, потом пошли по домам спать. Конечно, я переживаю, что вдруг никогда не испытаю влюбленности. Но в то же время хорошо, что сейчас нет парня, потому что могу сконцентрироваться на учебе", — поведала наследница актрисы.
Ульяна рассказала, что накануне фотосессии она совсем ничего не ела. И добавила, что в принципе ест мало — в основном раз в день в обед. В отличие своей мамы девушка не занимается спортом на постоянной основе. Рената же регулярно ходит в фитнес-зал и увлекается бегом. Обычно Литвинова бегает с утяжелителями на ногах в районе Патриарших прудов.
Ульяна — единственный ребенок актрисы. Рената родила дочку от бизнесмена Леонида Добровского, за которым она была замужем с 2001 по 2007 год. После развода бизнесмен хорошо обеспечил жену и дочь. Рената смогла купить квартиру в Париже и, когда дочке исполнилось 11 лет, отправила девочку учиться во Францию. В Париже Ульяна жила на попечении няни, а Рената приезжала туда из Москвы наездами.
Проучившись в парижской школе пять лет, Ульяна еще два года жила в Лондоне, а затем переехала в Бельгию. Сейчас девочка учится в Антверпене на дизайнера одежды. После защиты диплома она собирается уехать в США и основать собственный модный бренд.