ФОТО | Дочь Ренаты Литвиновой обнажилась для мужского журнала

"У меня были увлечения, но без первой любви. Не было такого, чтобы я понимала: this is it! Я ходила на свидания с мальчиком из Тиндера, но это так шаблонно: выпили пива, он рассказал о своей учебе, я о своей, потом пошли по домам спать. Конечно, я переживаю, что вдруг никогда не испытаю влюбленности. Но в то же время хорошо, что сейчас нет парня, потому что могу сконцентрироваться на учебе", — поведала наследница актрисы.