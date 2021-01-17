17.01.2021, 11:32
ФОТО | “Мой худший кошмар”: австралийка нашла дома гигантское насекомое
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Пользовательница Facebook из Австралии обнаружила во время уборки дома гигантское летающее насекомое размером с ладонь и ужаснулась. Об этом сообщает Daily Mail.
Австралийка сфотографировала крупное насекомое рядом со своей кистью и опубликовала снимок в группе Mothers Who Clean. “Это, конечно, не связано с темой уборки, но кто-нибудь знает, что это такое? Стоит ли мне вычистить каждый угол в доме, чтобы предотвратить их размножение?” — попросила совета она.
Комментаторов напугали фотографии насекомого. “Мой худший кошмар”, “Убегай оттуда и ищи себе новое место для жизни”, — писали они. Пользователи попытались определить, что за животное изображено на снимках. Одни утверждали, что это цикада, другие же были убеждены, что в дом австралийки залетела огромная богонгская бабочка (Agrotis infusa).