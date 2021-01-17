ФОТО | “Мой худший кошмар”: австралийка нашла дома гигантское насекомое

Австралийка сфотографировала крупное насекомое рядом со своей кистью и опубликовала снимок в группе Mothers Who Clean. “Это, конечно, не связано с темой уборки, но кто-нибудь знает, что это такое? Стоит ли мне вычистить каждый угол в доме, чтобы предотвратить их размножение?” — попросила совета она.