Роза Сябитова отправляет Моргенштерна к психиатру

По ее словам, до того, как Алишер не пришел к ним в студию, она ничего не знала о нем. Но когда ей удалось пообщаться с ним, то ситуация прояснилась. “Кроме грустных мыслей, он ничего во мне не вызвал, только жалость по отношению к нему и его родителям. А какие эмоции может вызвать этот человек? Он совершенно необразован. Время у нас сейчас странное”, — сказала 58-летняя Сябитова.

Ей не нравится то, что молодежь слушает такую музыку, но в этом она винит не рэпера, а родителей детей. Причем, Роза предлагает пристыдить и семью Моргенштерна за то, что воспитала такого сына.

Почему он стал таким вызывающим ведущая “Давай поженимся!” сказать не может, но во всем винит деньги, которые сыграли с ним злую шутку. “Я глубоко не копала, но это было очень плачевное зрелище. Деньги всегда портят людей, даже людей и с более устойчивой психикой… Он, видимо, попал на эту волну. У человека нет ни образования, ни вкуса”, — рассуждает Роза.

После просмотра готового выпуска Сябитова пришла к мысли, что Моргенштерну нужно обратиться к специалисту, который найдет у него массу психических проблем. “Это очевидно. Человек на протяжении всей программы постоянно причесывался, расческу из рук не выпускал. Если мне начнут нравиться такие герои (вдруг кто-то так подумал), тогда точно сдавайте меня в сумасшедший дом”, — резюмировала Сябитова.