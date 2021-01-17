Оксана Самойлова грозит судами блогерам, раскритиковавшим ее косметику

32-летняя Оксана Самойлова устала от постоянных нападок бьюти-блогеров, обругавших товары от ее косметического бренда Sammy Beauty, и решила выяснить с ними отношения через суд. Об этом на собственном YouTube-канале рассказала Катя Конасова, которая ранее также критиковала изделия жены Джигана. По словам девушки, ей пришла претензия от представителей марки, согласно которой она якобы изложила недостоверную информацию о косметике в своем блоге. Сотрудники бренда попросили Конасову удалить видеоролики, компроментирующие продукцию Самойловой. В противном случае блогера ждет повестка в суд.

“Желающие хайпануть блогеры и прочие идиоты, эта инфа конкретно для вас! Вы уже получили свои досудебные письма счастья. Короче, увидитесь с моими юристами в суде”, — в то же время писала супруга рэпера в Сети.

Однако Конасова не стала извиняться перед брендом, а еще раз подробно разобрала несоответствия, которые обнаружила ранее. Так, Катя заметила, что на момент выпуска новой линии косметики Оксаны, у компании были прекращены декларации о соотвествии качества и не было аккредитации. Об этом она и сообщила подписчикам.

Напомним, что в адрес Самойловой поступали комментарии касательно не только качества, но и стоимости товаров. Выяснилось, что продукция Sammy Beauty имеет схожий состав с косметикой некоторых российских компаний, да и производится в одном месте, однако стоят средства от Оксаны в два раза дороже.

А в прошлом сентябре хейтеры высмеяли бизнесвумен за сходство дизайна упаковок ее фирмы с косметикой других марок, в том числе Kylie Cosmetics и Agent Provocateur. Подписчики были возмущены таким отношением звезды, однако она сама отметила, что не видит в этом ничего страшного. “Мне без разницы, на что он похож”, — заключила Оксана в постах, которые позже были удалены из ее аккаунта.

А вот некоторые отзывы на продукты от Самойловой. Что и говорить — обидно!