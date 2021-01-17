17.01.2021, 17:30
ФОТО | 55-летняя немка потратила 30 тысяч евро на татуировки(18)
55-летняя Кирстен Тристан из немецкого Лейпцига потратила 30 тысяч евро, чтобы украсить свое тело разноцветными татуировками. У женщины появилась армия фанатов в социальных сетях, где она регулярно публикует свои фотографии.
Кирстен всю свою жизнь проходила без единой татуировки и даже о них не мечтала. Но, когда женщине исполнилось 50 лет, она поняла, что больше ничьим ожиданиям соответствовать не собирается, и решилась на первое тату, чтобы “добавить немного цвета”.
С того момента одна маленькая наколка переросла в настоящую одержимость.
“Слева — 2010 год, а справа — 2020-й. Десять лет назад я и не думала о таких грандиозных изменениях. Я тогда даже не любила татуировки, но времена меняются — и теперь я их обожаю. Наколки так много говорят о человеке”, — рассказывает Тристан.
Сейчас на Instagram женщины подписано 105 тысяч человек.