Агата Муцениеце призналась, как упала в браке ее самооценка

До встречи с Павлом Агата работала моделью и с успехом снималась для глянцевых журналов. Казалось, красавице Агате совершенно не ведомы сомнения: таких женщин мужчины обычно долго добиваются и потом носят на руках. Но оказалось, что в браке актриса считала себя бледной тенью своего популярного супруга. Ей казалось, что Павел превосходит ее по всем статьям, и она недостойна находиться рядом с таким красивым и талантливым мужчиной.

Сейчас актриса понимает, что за время брака с Прилучным ее самооценка упала до минимума. Пока она занималась домом и двумя детьми, муж снимался в сериалах. Его популярность и гонорары росли день ото дня. Павел изменял Агате, поднимал на нее руку и унижал ее. Актриса была сильно влюблена в Прилучного, поэтому все прощала.

“В наших проблемах я винила себя. Мне казалось, что я плохая жена, мать, хозяйка, выгляжу плохо и вообще не заслуживаю быть рядом с таким мужчиной, как он, ведь он намного красивее, сексуальнее, талантливее меня. Когда мы познакомились, я была уверенной в себе девушкой, а в браке превратилась в подавленную и неуверенную в себе женщину”, — рассказала Агата в интервью Cosmopolitan.

Расставаясь, супруги договорились, что их дети будут проводить много времени с отцом. Мия и Тимофей часто гостят у Павла. Несмотря на все обиды, Агата признает, что ее бывший муж — очень заботливый отец.

“Дети проводят с ним даже больше времени, чем когда мы жили вместе. Но он всегда был хорошим отцом, а сейчас стал еще лучше”, — отметила актриса.

После развода карьера Агаты пошла в гору. Сейчас она снимает второй сезон шоу “Честный развод” для своего канала на YouTube. Кроме того, недавно Муцениеце сыграла в сериале “Крюк”.

“Меня стали чаще звать на пробы, предлагают роли в классных проектах. А раньше на мне как будто висела невидимая вуаль. Я приходила на пробы неуверенная в себе, с мыслями, что я их уже не прошла”, — рассказала актриса.

О новом замужестве Агата пока не думает — она вообще не уверена, что захочет снова поставить штамп в паспорте. При этом актриса признается, что она уже готова к новым отношениям. Агата рассказала, что мужчины делают ей комплименты и зовут на свидания.