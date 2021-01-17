ФОТО | В Москве простились с Борисом Грачевским

Отдать дань уважения и проводить в последний путь Бориса Грачевского пришли близкие, коллеги и поклонники. Прощание с режиссером началось в 11 часов утра в столичном Доме кино. Церемония проходила в открытом режиме, провел траурное мероприятие друг режиссера — Владимир Долинский. “Я думаю, он понимал, что уходит. Последнюю смс я от него получил: “Вова, мне хреново”, — рассказал артист.

Со сцены были зачитаны телеграммы со словами скорби от Президента РФ Владимира Путина и других высокопоставленных лиц. Пришедшие произнесли теплые слова о директоре “Ералаша”. “Он всю жизнь был жизнерадостным человеком, с улыбкой на лице. Замечательный человек!” — высказался о Грачевском Гарик Харламов. Также о вкладе Бориса Юрьевича в искусство рассказала Елена Малышева, Бедрос Киркоров и другие.

Друзья режиссера не могли сдержать горьких эмоций. “Боречка светлый, добрый, чистый человек. Сейчас надо помочь Кате, нашей девочке солнечной. Она ему свою жизнь посвятила, ножку с утра перебинтовывала, готовила то, что ему можно было есть, родила ему чудесного сына Филиппа”, — со слезами на глазах призналась актриса Оксана Сташенко.

Гроб с умершим разместили на сцене. Пока прибывшие выстраивались в очередь, чтобы проститься, на большом экране показывались фотографии Бориса Юрьевича.

Коллеги Грачевского признались, они переживают, что киножурнал может закрыться, после ухода его основателя. На сцену вышла вся команда “Ералаша” — сотрудники Грачевского с надеждой делились дальнейшими планами по развитию детища звезды. “Борис Юрьевич подчеркивал, что снимает именно кино. От лица съемочной группы “Ералаша” мы готовы продолжать радовать детей не только России но и всего мира. Чтобы слово “Ералаш” продолжало быть нарицательным и быть частью русской культуры”, — заявил один из режиссеров проекта.