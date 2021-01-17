ФОТО | В Москве простились с Борисом Грачевским(2)
Отдать дань уважения и проводить в последний путь Бориса Грачевского пришли близкие, коллеги и поклонники. Прощание с режиссером началось в 11 часов утра в столичном Доме кино. Церемония проходила в открытом режиме, провел траурное мероприятие друг режиссера — Владимир Долинский. “Я думаю, он понимал, что уходит. Последнюю смс я от него получил: “Вова, мне хреново”, — рассказал артист.
Со сцены были зачитаны телеграммы со словами скорби от Президента РФ Владимира Путина и других высокопоставленных лиц. Пришедшие произнесли теплые слова о директоре “Ералаша”. “Он всю жизнь был жизнерадостным человеком, с улыбкой на лице. Замечательный человек!” — высказался о Грачевском Гарик Харламов. Также о вкладе Бориса Юрьевича в искусство рассказала Елена Малышева, Бедрос Киркоров и другие.
Друзья режиссера не могли сдержать горьких эмоций. “Боречка светлый, добрый, чистый человек. Сейчас надо помочь Кате, нашей девочке солнечной. Она ему свою жизнь посвятила, ножку с утра перебинтовывала, готовила то, что ему можно было есть, родила ему чудесного сына Филиппа”, — со слезами на глазах призналась актриса Оксана Сташенко.
Гроб с умершим разместили на сцене. Пока прибывшие выстраивались в очередь, чтобы проститься, на большом экране показывались фотографии Бориса Юрьевича.
Коллеги Грачевского признались, они переживают, что киножурнал может закрыться, после ухода его основателя. На сцену вышла вся команда “Ералаша” — сотрудники Грачевского с надеждой делились дальнейшими планами по развитию детища звезды. “Борис Юрьевич подчеркивал, что снимает именно кино. От лица съемочной группы “Ералаша” мы готовы продолжать радовать детей не только России но и всего мира. Чтобы слово “Ералаш” продолжало быть нарицательным и быть частью русской культуры”, — заявил один из режиссеров проекта.
Гроб выносили из зала под нескончаемые аплодисменты, позже звезду похоронили на Троекуровском кладбище. Организовать прощание Екатерине Белоцерковской помогли друзья режиссера. “Я общался с женой Бори. Обещал помочь ей с похоронами. Она еще юная, не знает, как и что. А это дело сложное и дорогое. Я звал ее на программу, но она сказала, что не в силах говорить, не готова общаться на эту тему”, — рассказывал ранее Никас Сафронов в эфире шоу “Пусть говорят” на Первом канале.
Супруга Грачевского тяжело переживает утрату. Артистка до последнего была уверена, что любимый муж будет здоров. “Ты жив во мне и в своих детях! Я не хочу… Я хочу быть с тобой… Почему? За что?” — отмечала молодая жена Бориса Юрьевича.
Все, кто знал Грачевского не устают повторять, что он был самым позитивным, добрым и талантливым человеком. “Сегодня прошло прощание с Борисом Грачевским. В нашей стране вряд ли есть человек, который не знал бы, что такое “Ералаш”. Мне посчастливилось стать его частью и принять участие в съемках одной из серий. На съемочной площадке Борис Юрьевич всегда хвалил и с уважением относился к своим воспитанникам… и всегда-всегда улыбался! Спасибо за наше детство и ваше огромное дело — всеми любимый “Ералаш”, — поделилась Екатерина Волкова.
У артиста осталось четверо детей, младший из которых — Филипп — родился в браке с Екатериной меньше года назад. Также у Бориса Юрьевича есть сын и дочь от первого брака и наследница от второго брака.