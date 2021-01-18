На Ксению Собчак пожаловались в прокуратуру

Поводом стало youtube-шоу “Осторожно, Собчак!”. Финальный выпуск 2020 года предварил “Кровавый мюзикл”, где Ксения исполнила “арию” от лица российской элиты, уставшей от ограничений из-за коронавируса. В клипе Собчак в наряде для БДСМ-игр вышагивает по столу, за которым сидят мужчины в белых рубашках, непрерывно сдающие кровь, и, принимая одну позу эротичнее другой, призывает жестко разобраться с теми, у кого еще нет антител к вирусу.

Художественные достоинства песенки вызывают сомнения, рифма хромает, но иронический посыл очевиден: на этой “тайной вечере” выявляют опасные элементы, чтобы депортировать их к чертой матери: “Насильное нас ждет переселение, / Лишат вас права на передвижение. Любые среди вас, глистов, волнения / Будут жестко подавляться, стопудов…”. Грозная Ксения в образе секс-доминатрикс предупреждает: “Если тест показал не то, что ждали / И в крови антител не отыскали / То тогда отправляешься ты к швали, / Недостойный наших избранных рядов”. Все заканчивается кровавой перестрелкой: мужчины за столом принялись палить друг в друга.

Вот податели обращения в прокуратуру на "глистов" и "шваль" и обиделись. Мол, Ксения возбуждает ненависть к конкретной группе лиц — людям без антител, а значит, должна ответить по закону. А это до 5 лет тюрьмы. “Обожаю такие письма счастья”, — сдержанно отреагировала телеведущая, ознакомившись с документом.