Новые рецепты долголетия — от 111-летнего австралийца

Секрет долголетия, по словам Крюгера, очень прост: “Не переставай дышать, ешь три раза в день, и время само пройдет”. Австралиец часто поет или что-то насвистывает, а также каждый день ест дюжину креветок. “Мне кажется, они очень полезные. А во время вечерней трапезы я часто открываю баночку сардин к супу”, — рассказал долгожитель.

Австралиец утверждает, что за его долгую жизнь хорошего было куда больше, чем плохого, хотя он застал обе мировые войны, Великую депрессию и многочисленные засухи. Он уверен, что человечество справится с пандемией COVID-19. “В моей сфере деятельности, а я работал с крупным рогатым скотом, мы решили много серьезных проблем с помощью вакцин. И здесь будет так же”, — заявил Крюгер.

Долгожитель считает, что возраст — не повод отказываться от поставленных перед собой целей. Он всю жизнь проработал фермером, а в 86 лет, после смерти жены, начал писать книги. За это время из-под пера Крюгера вышло больше 300 рассказов. Австралиец выпустил 12 книг, последняя из них вышла на его 109-й день рождения. Также он сочиняет стихи.