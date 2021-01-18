“Никакого секса”: Лукерья Ильяшенко разочаровала любителей постельных сцен

Лукерья Ильяшенко рассказала, какие чувства испытывает, снимаясь в любовных сценах. “Если человек смеется в таких ситуациях, то от зажима, потому что это всегда очень неловкий момент. Надо играть любовь и хорошо бы в интимной обстановке, но ее же нет. То звуковики просят: “Стони погромче, а то у нас брак по звуку!” То водитель забредет, то буфетчица еду принесет… А надо вообще-то достоверно сыграть человеческую страсть”, — отметила артистка.

Звезда сериала “Сладкая жизнь” подчеркнула, что порой бывает тяжело сосредоточиться. По словам Ильяшенко, она тщательно готовится к откровенным съемкам. “Вот вы сидите — два голых человека, вам очень неудобно друг перед другом. Никакого секса в этом нет. А еще потеете под светом осветительных приборов. Это все жутко неловко. Еще я стараюсь не есть лук или чеснок перед съемкой, жевать жвачку, чтобы партнеру не было неприятно”, — добавила Лукерья.

Также актриса рассказала, что незнакомые мужчины часто присылают ей непристойные фотографии. Артистка старается не реагировать на подобные сообщения, но иногда она все же отвечает.

“Можно и посмеяться. Вряд ли это может шокировать — что я там не видела? Просто этих людей становится даже жалко. Один раз мне написал парень в Instagram и вежливо попросил продать носки за тысячу рублей. Он оказался фут-фетишистом. Я ответила, что это невыгодно. Могу оптом — 10 пар. И когда рассказала это любимому человеку, он сказал: “Человека жалко, а ты стебом можешь спровоцировать его на агрессию”. Так что в основном подобные фото и предложения вызывают грусть”, — заключила Ильяшенко.