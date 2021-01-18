18.01.2021, 15:24
ВИДЕО | На камеру удалось запечатлеть единственную в мире панду-альбиноса
Photo by Nabil Adham on Unsplash
Живущая в китайском заповеднике Волонг панда-альбинос впервые за долгое время попала в объектив камеры слежения. Видео, предоставленное пресс-службой парка, опубликовало издание China Daily в Twitter.
На кадрах животное пробирается сквозь растения и садится прямо перед камерой. На записи видны ее светлая шерсть, можно наблюдать, как она дышит. В кадре зверь виден не полностью.
Съемка была сделана почти год назад, но видео было показано только 16 января на Центральном телевидении Китая.
Издание называет белую панду единственной в мире. Впервые ее снимки были получены весной 2019 года, по ним было невозможно определить пол животного.