ВИДЕО | На камеру удалось запечатлеть единственную в мире панду-альбиноса

На кадрах животное пробирается сквозь растения и садится прямо перед камерой. На записи видны ее светлая шерсть, можно наблюдать, как она дышит. В кадре зверь виден не полностью.

See the world’s only WHITE giant #panda! This video was released by the #GiantPanda National Park Administration on Friday, captured by a surveillance camera in February 2020. 🐼 pic.twitter.com/iLbX1DvcTB — China Daily (@ChinaDaily) January 16, 2021

Съемка была сделана почти год назад, но видео было показано только 16 января на Центральном телевидении Китая.

Издание называет белую панду единственной в мире. Впервые ее снимки были получены весной 2019 года, по ним было невозможно определить пол животного.