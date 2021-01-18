Asti не скрывает, что получила "идеальное лицо" с помощью пластической хирургии

“Во-первых, я убрала старый татуаж и сделала себе красивые брови, мне кажется, это большой залог успеха на лице и лица самого. Я всю жизнь борюсь со вторым подбородком. Носик колола гомеопатией, чтобы уменьшился. Губишки — сто раз, верхнюю, пока не сделали естественную, альтеру, массажи, углы челюсти, чтобы избавиться от подбородка. Но они потом поплыли и стало еще хуже”, — начала свой рассказ Анна.

Сейчас же 30-летняя певица старается отдохнуть от вмешательства в свою внешность извне. “Я пока на минималках, расколола все нафиг, кроме губ. За это время лицо как-то похорошело, но подбородок не делся никуда”, — отметила звезда.

Подписчиков интересовали не только вопросы о внешности звезды, но и факты ее личной жизни. Один из подписчиков спросил, где она познакомилась со своим будущим мужем, Анна ответила: “В караоке, в Москве. Я не хотела туда ехать, его затащили друзья. Я поменяла рейс, из Екатеринбурга с концертом мы вылетели на 12 часов раньше, и, собственно, судьба!”

Также Asti не скрывает, что очень хочет детей — “мальчика и девочку, кареглазых, кудрявеньких”. Певица призналась, что изначально планировала только двоих девочек, но со временем ее мнение поменялось: “Рады будем любому, это факт. Просто мне кажется, что пацаны намного сложнее, и если он будет первым, то я поседею и вырву себе последние волосы на голове”.