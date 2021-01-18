“Ненависть сжирала изнутри”: Яна Поплавская вспоминает последствия развода

Артистка не скрывает, что испытывала страшную ненависть к супругу при разводе. “Когда я развелась со своим мужем, то ненавидела его так, что это сжирало меня. Сжирало страшно. Все, что написано о ненависти в мировой литературе, — правда… Развод сильно меня поменял — вот как меняет людей война. Мне было больно оттого, что я прожила с человеком четверть века и, по сути, не знала его. Мой муж меня не только предал, но и оставил ни с чем. Я решила, что бессмысленно тратить время на суды. Нужно было подниматься, большие мегаполисы заточены на то, чтобы тут работали, а не распускали слюни”, — признается 53-летняя Поплавская.

В то время актрисе пришлось очень сложно. К счастью, на помощь пришли близкие. “Подруги носили мои вещи в комиссионку, потому что я не хотела светиться. В тот трудный год посыпалось все. Фактически перестало существовать радио “Сити FM”, где я работала много лет, кинопроект, в который я была утверждена, не состоялся из-за отсутствия финансов, две антрепризы, в которых я работала, рассыпались, а из института, где я преподавала, ушла сама, так как собиралась участвовать в кинопроекте. Я осталась совсем без денег, но с ребенком, который еще учился и не мог работать. Обнулилась. Пришлось привыкнуть к гречке, к рису, к капустным котлетам и жесткой экономии”, — продолжила она.

Одиночество Яны Евгеньевны не было долгим — артистка стала встречаться с радиоведущим Евгением Яковлевым, который, к слову, младшее ее на 15 лет.

“Рядом с Женей я всегда чувствовала себя младшей. Он мне все время говорит: “Я сделаю, решу эту проблему”. И решает. Все, что раньше давалось мне с большим трудом по принципу “я и баба, я и бык, я и лошадь, и мужик”, вдруг исчезло из моей жизни вообще. Оковы исчезли. И я вдруг поняла, что могу быть просто женщиной. Меня это очень удивило. Я бы даже сказала, потрясло. У нас в доме всегда есть продукты, мне не нужно писать какой-то список или что-то просить. У меня всегда работает машина, всегда заменены колеса. Это вроде бытовая фигня. Но именно быт сжирает браки”, — отметила актриса в интервью изданию “7 Дней”.