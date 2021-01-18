Диетолог рассказала о правильных способах употреблять имбирь

По ее словам, употреблять данный продукт можно практически в любом виде. Врач отметила, что в нем содержится много витаминов и микроэлементов. Специалист объяснила, что в сухом виде имбирь дольше всего сохраняет свои полезные свойства, а в маринованном — обладает антибактериальным и противопаразитарным действием. Врач также добавила, что даже в виде конфет и цукатов имбирь сохраняет свои целебные способности.