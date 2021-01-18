Шоу-бизнес
18.01.2021, 18:35

Раскрыта причина смерти “музы Карла Лагерфельда“ — модели Стеллы Теннант

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FILE PHOTO: British model Stella Tennant walks with designer Karl Lagerfeld during the Metiers D'Art Show for Chanel fashion house in Paris
Foto: BENOIT TESSIER, REUTERS
Родственники британской модели Стеллы Теннант, умершей в декабре, подтвердили, что причиной смерти стало самоубийство, сообщает BBC News.

В заявлении, распространенном семьей Теннант, говорится, что модель “некоторое время была нездорова”. “К нашей величайшей скорби и сожалению она чувствовала, что не может продолжать”, — сообщили родственники модели, поблагодарив всех за оказанную им поддержку.

Ранее никаких подробностей о том, что стало причиной смерти Теннант не сообщалось. Полиция лишь заявила, что не считает, что смерть модели связана с “подозрительными обстоятельствами”.

Стелла Теннант умерла 22 декабря через пять дней после 50-летия.

Теннант была одной из самых известных моделей 1990-х годов, музой Карла Лагерфельда и лицом Chanel. В 2012 году Теннант приняла участие в церемонии закрытия летней Олимпиады в Лондоне.

С 1999 года Теннант была замужем за французским фотографом Дэвидом Ласнетом. У них родились четверо детей, но в 2020 году пара рассталась.

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