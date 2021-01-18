7 способов навсегда влюбить в себя мужчину

На моих тренингах побывало множество мужчин и, по статистике, в жизни каждого из них встречались лишь 1-2 женщины, которых они могли бы назвать потрясающими любовницами, и о сексе с которыми они будут помнить всю жизнь. И дело тут не только в знании сексуальных техник, но и в понимании психологических особенностей. Эти семь важных советов помогут вам стать той самой любовницей, которую мужчина никогда не забудет и от которой вряд ли захочет уйти.

Будьте откровенны

Мужчины не понимают намеков. Общайтесь со своими партнерами, делитесь впечатлениями и эмоциями. Особенно относительно того, что происходит в постели. Если вам что-то не нравится — скажите ему об этом! Не нужно терпеть и ждать, что он догадается сам.

Будьте раскованнее