7 способов навсегда влюбить в себя мужчину(5)
На моих тренингах побывало множество мужчин и, по статистике, в жизни каждого из них встречались лишь 1-2 женщины, которых они могли бы назвать потрясающими любовницами, и о сексе с которыми они будут помнить всю жизнь. И дело тут не только в знании сексуальных техник, но и в понимании психологических особенностей. Эти семь важных советов помогут вам стать той самой любовницей, которую мужчина никогда не забудет и от которой вряд ли захочет уйти.
Будьте откровенны
Мужчины не понимают намеков. Общайтесь со своими партнерами, делитесь впечатлениями и эмоциями. Особенно относительно того, что происходит в постели. Если вам что-то не нравится — скажите ему об этом! Не нужно терпеть и ждать, что он догадается сам.
Будьте раскованнее
Отпустите себя, позвольте своему мужчине доставить вам удовольствие. Секс не должен превращаться в одолжение для мужчины. Зажатость в постели вызвана, как правило, встроенными установками воспитания, комплексами по поводу внешности и так далее. Мужчина считывает это, бессознательно зажимается сам и, как результат, перестает даже пытаться доставить вам наслаждение и отдаляется. Это может привести и к сексу на стороне, и к полному разрыву отношений.
Не забывайте про общение в постели
Я имею в виду те слова, звуки и стоны, которые хотят вырваться во время секса, но вы их сдерживаете. Не нужно стесняться выражать свои эмоции. Мужчина будет стремиться доставить еще большее удовольствие, если будет видеть такую обратную связь.
Делитесь эмоциями
Беспричинная смена настроения. Мужчины не понимают, что это такое! Им никогда не понять, по какому эмоциональному спектру вам приходится проходить ежедневно. Если, к примеру, у вас ПМС — предупредите своего партнера заранее, расскажите о том, что вы чувствуете и как он может вам помочь. Вы увидите: мужчина — далеко не черствое животное, просто его эмоциональный мир отличается от вашего.
Правильный оргазм
Очень важно понимать, в какой момент следует остановиться или замедлиться. Если бросить слишком рано — оргазм мужчины будет сбит, а если делать до последнего сильно — возникает болезненная чувствительность головки. Женщина может заметить, что мужчина как бы подается от нее назад тазом. Замедлиться в следующий раз нужно чуть раньше этого момента.
Интересуйтесь предпочтениями мужчины
Даже если это не новый партнер, периодически спрашивайте, что бы мужчина хотел получить от секса в этот раз. Такое внимание к желаниям очень ценится. И вообще, мужчину практически никогда не спрашивают о том, что ему нравится и о чем он мечтает, поэтому искренняя заинтересованность наверняка запомнится и выделит вас на фоне предыдущих любовниц.
Благодарите мужчину за доставленное наслаждение
Об этом важном моменте забывают практически все женщины. Мужчинам очень важно знать, что вы цените его способности. После секса скажите ему о том, как вам было приятно, сделайте тонкий комплимент. Не нужно чересчур нахваливать партнера — благодарность не должна стать частью рутины. Но периодическое напоминание (например, раз в месяц) о том, как вы цените его и испытываете благодарность за сексуальное удовольствие, способно стимулировать мужчину на новые подвиги именно в вашей постели.