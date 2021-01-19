19.01.2021, 10:27
Шутки в сторону: Канье Уэст нанял известного адвоката, чтобы официально развестись с Ким
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Судя по всему, развод Канье Уэста и Ким Кардашьян ближе, чем кажется. По информации западных СМИ, пара перестала посещать сеансы семейной терапии, а рэпер уже нашел адвоката по разводам. Об этом пишет Сегодня со ссылкой на People.
По информации издания, Кардашьян и Уэст, которые поженились в мае 2014 года, полностью перестали ходить на брачные консультации — они еще пытаясь спасти свои отношения.
Кроме того, 43-летний Канье определился с адвокатом — он пообщался с Лорой Вассер, специализирующейся на звездных разводах.
“Они просто не на одной волне, когда речь идет об их семейном будущем”, — сказал People источник, приближенный к окружению знаменитостей.
О разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста стали говорить еще и тогда, когда Канье баллотировался в президенты. В течение своей предвыборной кампании он вел себя неадекватно, а на одном из выступлений перед публикой он признался, что “чуть не убил свою старшую дочь”, имея в виду, что заставлял Ким сделать аборт.