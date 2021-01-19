Шутки в сторону: Канье Уэст нанял известного адвоката, чтобы официально развестись с Ким

По информации издания, Кардашьян и Уэст, которые поженились в мае 2014 года, полностью перестали ходить на брачные консультации — они еще пытаясь спасти свои отношения.

Кроме того, 43-летний Канье определился с адвокатом — он пообщался с Лорой Вассер, специализирующейся на звездных разводах.

“Они просто не на одной волне, когда речь идет об их семейном будущем”, — сказал People источник, приближенный к окружению знаменитостей.

О разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста стали говорить еще и тогда, когда Канье баллотировался в президенты. В течение своей предвыборной кампании он вел себя неадекватно, а на одном из выступлений перед публикой он признался, что “чуть не убил свою старшую дочь”, имея в виду, что заставлял Ким сделать аборт.