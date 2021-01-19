"Похож на маму": родители Юлии Началовой опять стали бабушкой и дедушкой?

Юлия Началова и ее последний возлюбленный судья Вячеслав Кудря мечтали о рождении сына. Но у судьбы были другие планы…

Как теперь говорят, заветное желание певицы все-таки сбылась, но уже без нее. Журналисты выяснили, что сейчас семья якобы воспитывает сына Юлии Началовой и Вячеслава Кудри, рожденного суррогатной матерью после кончины артистки.

Рождение мальчика можно считать настоящим чудом науки, поскольку в тот момент, когда его сердце начало биться, его матери уже не было на свете. После попыток искусственного оплодотворения остался неиспользованный биоматериал Юлии Началовой. Именно ее замороженную яйцеклетку медики, вероятно, и использовали для того, чтобы дать возможность суррогатной матери выносить малыша.

Как пишет Super, мальчик живет вместе с отцом, но часто встречается с родителями Юлии и с ее старшей дочерью Верой Алдониной. Друзья семьи говорят, что мальчик очень похож на маму, особенно глазами. Отец малыша решил показывать его публике и не делать заявлений.

Напомним, 1 июня 2006 года Юлия Началова вышла замуж за футболиста Евгения Алдонина. 1 декабря 2006-го у них родилась дочь Вера. Ее крестная мать — певица Лариса Долина, а крестный отец — футболист Ролан Гусев. Теперь же все поздравляют родных певицы с рождением внука.