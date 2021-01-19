19.01.2021, 12:20
ВИДЕО | Местная свежесть: русские парни сняли клип в аэропорту и показали кучу денег(34)
эстонская музыка развивается
Музыканты из Таллинна NESLAVAMI и DenxxzBe презентовали клип на трек 0101 DREAM. Смотрите видео!
“0101 — это не просто набор цифр, это код успеха, кропотливой и долгой работы, которую проделали молодые артисты из Эстонии”, — говорят NESLAVAMI и DenxxzBe.
Делая свою музыку в жанре хип-хоп, RnB и трэп, ребята хотят доказать, что не только эстоноязычные музыканты могут покорить слушателя в Эстонии, но и простые русские парни способны показать достойный уровень.
Также стоит отметить локации, показанные в клипе, немногим артистам удавалось “пофлексить” на закрытых и охраняемых территориях. В дальнейшем музыканты будут упорно работать над альбомами и новыми видео, поднимать русскую хип-хоп культуру в Эстонии и за её приделами. Следите за их творчеством. Возможно, они новые звезды местной сцены.