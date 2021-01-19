ВИДЕО | 6 эпизодов “Ералаша”, в которых сыграл Борис Грачевский

“Урок английского”

Главный герой этой серии — школьник, которому никак не удается выучить фразу на английском языке, хоть он и прослушивает ее снова и снова. Что вовсе не удивительно: мальчик постоянно отвлекается. А вот его скворец слушает внимательно. И в какой-то момент даже начинает повторять фразу. Мальчик звонит однокласснику, чтобы рассказать об этом. Оказывается, что и питомец одноклассника освоил английский быстрее хозяина и тоже заговорил.

Борис Грачевский участвовал в озвучивании этого эпизода.

“Вовка — дурак”

В этом эпизоде мальчик отправляется в зоомагазин. Он рассматривает разных животных, самым интересным среди них оказывается попугай. Ведь он еще и говорящий! Мальчик задает продавцу вопросы, но вместо него отвечает сам попугай. В конце мальчик спрашивает, умеет ли продавец вообще разговаривать. А тот начинает повторять одну фразу: “Попка — дурак”.

Борис Грачевский озвучил в этой серии попугая.

“Напугали”

Здесь рассказана история детей, которые отдыхают в летнем лагере. Мальчишки постоянно подшучивают на девочками, а те решают отомстить и напугать их. Но мальчикам скучные розыгрыши надоели, поэтому они тоже задумали напугать своих подруг. Дети наряжаются в жуткие костюмы и отправляются бродить по ночному лагерю. В итоге больше они пугают не друг друга, а работников лагеря.

Борис Грачевский сыграл директора лагеря.

“Крик”

Еще один эпизод, в котором Борис Грачевский исполнил роль директора летнего лагеря. Он готовится к проверке, поэтому хочет, чтобы в его лагере все было идеально, а дети соблюдали меры безопасности. Директор замечает, что один из мальчишек нарушил все правила и заплыл далеко в море. Он пытается докричаться до мальчика, но ему это не удается, ведь ребенок слушает музыку в наушниках.

“Три желания”