Вместо бороды — хвост обезьяны: в интернете набирает популярность новый тренд

Интересно, что впервые таким образом выбрил волосы на лице бейсболист Майк Фирс в сентябре 2019 года. Тогда спортсмен хотел рассмешить членов своей команды.

Новая волна популярности этого необычного образа "нахлынула" только в 2021 году: мужчины начали массово публиковать фото с новым типом бороды в соцсетях.

Под хештегом #monkeytail ("хвост обезьяны") в Instagram уже появилось почти 10 тысяч публикаций. Вот подборка из самых креативных вариантов:

Рыжая борода

В кепке

Прическа тоже имеет значение

Хипстер

Романтик

Немного креатива

Учитель

Добродушный великан