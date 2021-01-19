Всякая всячина
19.01.2021, 12:53

Вместо бороды — хвост обезьяны: в интернете набирает популярность новый тренд

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Фото автора Donald Tong: Pexels
В рамках нового Instagram-флешмоба парни выбривают свои бороды в форме "обезьяньих хвостов". Речь идет о методе стрижки волос на лице, когда одна часть усов соединяется с бородой на подбородке, а вторая сбривается, пишет Сегодня.

Интересно, что впервые таким образом выбрил волосы на лице бейсболист Майк Фирс в сентябре 2019 года. Тогда спортсмен хотел рассмешить членов своей команды.

Новая волна популярности этого необычного образа "нахлынула" только в 2021 году: мужчины начали массово публиковать фото с новым типом бороды в соцсетях.

Под хештегом #monkeytail ("хвост обезьяны") в Instagram уже появилось почти 10 тысяч публикаций. Вот подборка из самых креативных вариантов:

Рыжая борода

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A post shared by @sortadandy

В кепке

Прическа тоже имеет значение

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A post shared by shmillon (@shmillon)

Хипстер

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A post shared by Del Lehman (@gymlyfe79)

Романтик

Немного креатива

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A post shared by John B (@crouchingjb)

Учитель

Добродушный великан

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