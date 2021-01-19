19.01.2021, 12:53
Вместо бороды — хвост обезьяны: в интернете набирает популярность новый тренд(1)
Интересно, что впервые таким образом выбрил волосы на лице бейсболист Майк Фирс в сентябре 2019 года. Тогда спортсмен хотел рассмешить членов своей команды.
Новая волна популярности этого необычного образа "нахлынула" только в 2021 году: мужчины начали массово публиковать фото с новым типом бороды в соцсетях.
Под хештегом #monkeytail ("хвост обезьяны") в Instagram уже появилось почти 10 тысяч публикаций. Вот подборка из самых креативных вариантов:
Рыжая борода
В кепке
Прическа тоже имеет значение
Хипстер
Романтик
Немного креатива
Учитель
Добродушный великан