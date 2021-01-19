"Все не так просто": у возлюбленного Началовой могут быть проблемы из-за рождения сына после ее смерти?

- Там все не так просто, — осторожно намекнул “КП” один из медиков, пожелавший сохранить анонимность. — Я в курсе этой щепетильной истории, ведь мир репродуктологов очень тесен… Но поймите, родить ребенка после смерти мамы — это не настолько сложная для врачей процедура. Проблемы начинаются потом. Есть ведь правовое регулирование: родитель при жизни должен дать согласие… Поэтому такую тему лучше не обсуждать.

О том, с какими трудностями может столкнуться биологический отец мальчика (по данным СМИ, это последний друг певицы — судья из Нижнего Новгорода Вячеслав Кудря), рассказал акушер- гинеколог, кандидат медицинских наук и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ Борис Лордкипанидзе.

- Сама по себе технология по криоконсервации яйцеклеток, сперматозоидов или эмбрионов существует более четверти века и распространена по всему миру. Проблем с хранением биоматериала нет, — объяснил kp.ru Борис Анатольевич. — На Западе, например, был случай, когда женщина родила ребенка из яйцеклетки, размороженной спустя 24 года. В России такое тоже возможно.

Однако, в России, по словам эксперта, есть огромные пробелы в законодательстве о суррогатном материнстве, особенно в последнее время. Так, в прошлом году были арестованы сразу несколько профильных врачей — к ужасу коллег их обвинили в торговле людьми, хотя специалисты настаивают: медики просто делали свое дело, помогали бездетным семьям завести малышей. Известные эксперты, которые вошли в круг обвиняемых по громкому делу, теперь скрываются за границей, а российские репродуктологи стараются вообще не говорить о своей работе (сразу несколько врачей, например, категорически отказались комментировать “КП” новость о рождении ребенка Началовой и вообще тему суррогатного материнства).