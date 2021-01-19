Порноактеры в массовке и штраф за непристойность: как снимались знаменитые постельные сцены?

Семь минут изнасилования



“Необратимость” (“Irréversible”), Гаспар Ноэ







Семиминутная сцена изнасилования героини Моники Беллуччи, переходящая в сцену жестокого избиения огнетушителем в гей-клубе, создана настолько натуралистично, что некоторым зрителям во время показа на Каннском фестивале в 2002 году потребовалась медицинская помощь. Ноэ снял семь непрерывных дублей, но ни один из них его не удовлетворил. Финальный результат был достигнут путем нескольких склеек и компьютерной графики. Кровь на лице Беллуччи и гениталии насильника были добавлены уже на этапе постпродакшена. Сами съемки, по словам режиссера, происходили при застегнутой ширинке.

Оргия наполовину



“Идиоты” (“Idioterne”), Ларс фон Триер

Ларс фон Триер снимал “Идиотов” строго по заветам “Догмы 95”, но одно правило нарушил: для съемки оргии, которую устраивают члены левой коммуны, притворяющиеся инвалидами, пришлось привлечь дублеров из порноиндустрии. К помощи порноактеров Триер обращался при создании фильмов “Антихрист” и “Нимфоманка”. В последнем актеры имитировали сексуальные сцены, а затем те же действия повторяли дублеры. “Все, что выше талии, относится к звезде, то, что ниже — дублер”, — объясняла в интервью The Hollywood Reporter продюсер “Нимфоманки” Луиза Вест.

Десять дней по пять часов



“Жизнь Адель” (“La vie d’Adèle” / “Blue Is The Warmest Color”), Абделатиф Кешиш

Шестиминутную сцену секса героинь Леа Сейду и Адель Экзаркопулос снимали по пять часов на протяжении десяти дней. В интервью актрисы в один голос заявляли, что пережитый опыт ужасно их вымотал — дело в том, что они ничего не смыслили в лесбийском сексе. Автор романа, по которому была снята “Жизнь Адель”, назвала постельные сцены двух девушек “ненатуральными”, прежде всего из-за “хирургического” изображения гениталий: хотя актрисы были полностью обнажены, поверх их половых органов были наложены силикон и гипс. Тем не менее “Жизнь Адель” остается важным для репрезентации ЛГБТК+ кино.



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“Она” (“Her”), Спайк Джонз