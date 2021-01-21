Музыканты из Нарвы выпустили новую дебютную песню

SizeoptimaL — это Станислав Линт и Дмитрий Медведев, вот что они рассказывают о своем творчестве:

“Песня о вере в себя, в то, что делаешь. О вере в своих единомышленников и их идеи. О поиске себя, о бесконечных метаморфозах жизни”, — говорит Станислав Линт.

Песня родилась после того, как музыканты приняли решение создать проект SizeoptimaL. Раньше Станислав и Дмитрий делали русскоязычный хип-хоп в рамках проекта “Бит+” (родом ребята из Нарвы). Писать песни на английском языке для них и вызов, и источник вдохновения.

“Это как глоток свежего воздуха”, — признается Станислав Линт.

“Мы все играем в большую игру. Игра со своими правилами. Даже самое невозможнпое можно изменить, если поверить в свои силы. Мы обещаем”, — говорит Дмитрий Медведев и добавляет, что проект SizeoptimaL позволит им по-иному раскрыться для слушателя.

“Всем мечтателям посвящается”, — подчеркивает Дмитрий Медведев.

В данный момент SizeoptimaL работает над созданием нового материала.

Послушать песню можно здесь.