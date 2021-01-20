Деменция и потеря памяти: у Бари Алибасова новые проблемы со здоровьем

“На днях я не дозвонилась до Бари Каримовича, взволновалась и решила выяснить, куда он пропал. Оказалось, что у него беда — врачи диагностировали ему активную стадию деменции и почти полную потерю кратковременной памяти, — рассказала Лена Ленина. — После недельного пребывания для чистки организма в наркологической клинике, они посоветовали окружению Бари Каримовича определить продюсера в более подобающее его состоянию учреждение. А вот с окружением у Бари Алибасова оказалась совсем беда. Как бы этого не хотелось, но придётся признать, что сынок, несмотря на сумасшедший характер и хроническую словесную диарею, все-таки, пытается хоть чем-то помочь родному отцу. Хоть и выгнал весь преданный Бари Каримовичу персонал, в том числе, и личного помощника, потому что нечем платить”.

“И ещё солисты группы “На-На” не бросают старого продюсера в беде и продолжают подвозить немного денег из скудных по нынешним временам концертных гонораров, — продолжила светская львица. — А вот его бывший пиарщик коварно поводил уже почти ничего не помнящего старика, как медведя на ярмарке, по съемкам а-ля “новая невеста-танцовщица беременна”, заработал на этом, сколько смог, выжав ситуацию как лимон, и переметнулся в противоположный лагерь. А там свой медведь на веревочке, мало, что понимающий. Точнее медведица. Подписала Лидия Николаевна все права своим представительницам — адвокатессе и одной из дочерей, а те и рады пиариться по эфирам. И только за гонорары.

Предыдущая серия была о том, как они рады разводу. Но как только все комментарии прессе были даны, а деньги потрачены, кумушки спохватились и поняли, что без Алибасова нет скандала, и придумали следующую серию мыльной оперы. Теперь надо, чтобы он подал аппеляцию, не желая разводиться. А он уже почти ничего не помнит, с букетом галопом прогрессирующих заболеваний от Альцгеймера до деменции, и ему бы сейчас на покой, а не на ярмарку. В общем, назвала я вам трёх кукловодов, а вы уж сами решайте, стоит ли им верить и позволять ли продолжать измываться над несчастным больным стариком!”