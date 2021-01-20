ФОТО И ВИДЕО | Звездное Крещение: кто куда окунулся, смывая грехи

Так, в инстаграм-аккаунте Никиты Джигурды появилось видео, снятое в Крещение Господне. Эпатажный актер запечатлел момент, как ныряет в ледяную прорубь. Артист окунулся в воду несколько раз, при этом он никак не отреагировал на низкую температуру как на улице, так и подо льдом.

Его близкая подруга Анастасия Волочкова не изменяет традиции. Каждый год 19 января танцовщица окунается в ледяную купель, после чего публикует фотографию в “Инстаграм”. Балерина рассказывала, что самого детства практикует закаливание, поэтому делает это с удовольствием.

Прорубь для купаний также нашла Светлана Бондарчук. Выйдя из жаркой бани модель направилась к ледяной воде. На этом моменте видео, появившееся в аккаунте знаменитости, обрывается.

А Кристине Орбакайте можно позавидовать. 19 января она купалась не в проруби, а в теплом бассейне. Певица уверена, что в Крещение Господне вся вода святая, а не только подо льдом. Судя по кадрам, которые артистка опубликовала в соцсети, она до сих пор находится на отдыхе за границей.

Ольга Кабо считает, что провести священный вечер в Троице-Сергиевой Лавре особо приятно. В отличие от вышеупомянутых знаменитостей, актриса направилась в храм, чтобы помолиться и поставить свечки. “Мира, добра, благоденствия! Чтобы невзгоды обошли вас стороной”, — написала она в “Инстаграм”.

Однако есть знаменитости, которые традицию ныряния в прорубь в Крещение Господне не разделяют. Так, певец Прохор Шаляпин считает странным, что окунающиеся в ледяную воду люди желают смыть все грехи за раз. Артист лишь советуют им всегда жить с Богом в сердце.