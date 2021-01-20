“Прогресса нет”: что мешает звезде “Служебного романа” победить коронавирус?

Напомним: Алиса Бруновна Фрейндлих попала в городскую клиническую больницу № 22 имени Соколова 25 декабря. До этого актриса пыталась лечиться дома — но ни к чему хорошему такой подход ожидаемо не привел.

- Сейчас ее состояние остается стабильно тяжелым, какой-либо явной динамики — положительной или отрицательной — специалисты не наблюдают, — рассказал “КП-Санкт-Петербург” источник, близкий к городской системе здравоохранения. — Хотя для Алисы Бруновны, разумеется, делается все возможное — в том числе регулярно проводятся консультации с лучшими медиками со всей страны.

По словам источника, актрисе очень повезло с тем, что ее состояние вовремя распознали и вызвали “Скорую помощь”. Вскоре после госпитализации у Алисы Фрейндлих начал разиваться цитокиновый шторм — опасное и потенциально смертельное осложнение, когда иммунная система человека начинает атаковать организм вместо того, чтобы его защищать. К счастью, благодаря профессионализму врачей больницы № 122 цитокиновый шторм удалось вовремя купировать при помощи интенсивной терапии.

- Сейчас ситуацию осложняют два фактора, — констатировал собеседник издания. — Во-первых, ранее уже говорилось, что Алиса Бруновна — курильщица с многолетним стажем. Это, конечно, не могло не сказаться на ее легких и общем состоянии организма. Хотя сейчас она не курит уже почти месяц, и врачи наблюдают положительные изменения — например, стала легче отходить мокрота.

Во-вторых, продолжает источник, актрисе не хватает массы тела, чтобы бороться с болезнью. Сейчас врачи пытаются решить эту проблему.

Неизменным же остается одно — звезду “Служебного романа” и приму БДТ по-прежнему называют без пяти минут идеальным пациентом. Алиса Бруновна ведет себя с медиками доброжелательно, выполняет все рекомендации и тем самым очень помогает своему же лечению. Осталось дождаться положительной динамики — специалисты верят, что рано или поздно она появится.