20.01.2021, 14:30
ВИДЕО | Кенгуренок Джоуи летел из Северной Каролины в Виргинию и стал интернет-звездой
Pixabay
Пользователи соцсетей активно делятся видео, на котором кенгуренок прыгает по салону самолета, пишет Новости Mail.ru.
Видео опубликовал бортпроводник американской авиакомпании PSA Airlines Бобби Вестон. В ролике малыш следует за человеком, идущим по проходу. Кенгуренок пытается догнать большую сумку и запрыгнуть внутрь.
“Он будет идти за вами. Просто двигайтесь вперед”, — слышен голос за кадром. Интригующее видео собрало уже больше 27 тысяч просмотров.
Как оказалось, малыша по кличке Джоуи перевозили из Северной Каролины в Виргинию в рамках местной программы по сохранению диких животных, сообщает Fox News.