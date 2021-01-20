ВИДЕО | Кенгуренок Джоуи летел из Северной Каролины в Виргинию и стал интернет-звездой

Видео опубликовал бортпроводник американской авиакомпании PSA Airlines Бобби Вестон. В ролике малыш следует за человеком, идущим по проходу. Кенгуренок пытается догнать большую сумку и запрыгнуть внутрь.

“Он будет идти за вами. Просто двигайтесь вперед”, — слышен голос за кадром. Интригующее видео собрало уже больше 27 тысяч просмотров.

Как оказалось, малыша по кличке Джоуи перевозили из Северной Каролины в Виргинию в рамках местной программы по сохранению диких животных, сообщает Fox News.