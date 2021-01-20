Рената Литвинова закрутила роман с французским миллиардером

“У Ренаты новыи кавалер из cre me de la cre me, из привилегированнои касты французских миллионеров, владелец замков и отелей и, наверное, газет и пароходов”, — сообщает журнал Tatler.

По информации издания, новый возлюбленный красиво ухаживает за 54-летней актрисой, делая широкие жесты, чтобы впечатлить ее. Например, в разгар пандемии, когда все заведения во французской столице были закрыты, он открыл для нее “легендарныи икорный ресторан на пляс Мадлен”. Судя по всему, речь идет о ресторане “Caviar Kaspia” на площади Мадлен, одном из самых дорогих заведений Парижа, где можно угоститься черной икрой.

Сама Рената косвенно подтвердила, что роман с миллионером — это правда. На своей странице в Инстаграме она опубликовала обложку журнала, на которой упоминается об ее отношениях с состоятельным французом. Актриса посоветовала поклонникам обязательно прочитать статью о ней.

Напомним, Рената дважды была замужем. Первым мужем актрисы стал продюсер Александр Антипов. Супруги прожили вместе всего год: поженились в 1996 году и расстались в 1997-м. Вторым супругом Литвиновой стал бизнесмен Леонид Добровский, за которым она была замужем с 2001 по 2007 год. В этом браке у нее родилась дочь Ульяна, сейчас девушке 19 лет.

После развода бизнесмен хорошо обеспечил жену и дочь. Рената смогла купить квартиру в Париже и, когда дочке исполнилось 11 лет, отправила девочку учиться во Францию. В Париже Ульяна жила на попечении няни, а Рената приезжала туда из Москвы наездами. Проучившись в парижской школе пять лет, Ульяна еще два года жила в Лондоне, а затем переехала в Бельгию. Сейчас девочка учится в Антверпене на дизайнера одежды. После защиты диплома она собирается уехать в США и основать собственный модный бренд.

Ренате также приписывали роман с певицей Земфирой, однако официально они свои отношения не подтверждали. По слухам, Рената и Земфира расстались в прошлом году.