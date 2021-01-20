“Моё лекарство — музыка!”: Таллиннская певица записала новый сингл

Молодой и прогрессивный Таллинский продюсерский центр XGeS Music стремительно развивается и поддерживает молодых исполнителей при участии одного из крупнейших российских музыкальных лэйблов United Music Group.

“Здорово, что в нашем городе появился такой музыкальный клуб, где можно в свободное от работы время отдыхать душой, заниматься любимым делом. Я по профессии медсестра.

После работы иногда ни на что не остаётся сил. Так вот для меня музыка — это моё лекарство! Хорошо восстанавливает после напряжённого дня. Приезжаю на занятия уставшая, уезжаю счастливая и вдохновленная! Стихи и музыку я пишу с самого детства. В течении жизни было пару музыкальных проектов, брала уроки у разных преподавателей, занималась индивидуально. Пару лет назад решила освоить игру на гитаре и по совету одной прекрасной девушки, Анастасии Крейсон, познакомилась с Элиной Геродес и Дмитрием Христовым.

Таким образом я попала в XGeS Music, чему я очень рада! Это не просто мои учителя, это уже близкие люди. В этом “музыкальном доме” особенная аура. Столько энергии, позитива и отдачи себя ученикам, я нигде не встречала. Тут можно обучаться вокалу и игре на разных инструментах. Можно заниматься в группе или индивидуально, свои результаты показать на концертах, которые клуб периодически устраивает. Здесь я нашла много друзей и наш круг постоянно растет! Тут нет границ ни в возрасте, ни в музыкальных данных. Всех объединяет одно — любовь к музыке!

Песню “Похожий на дождь” я написала год назад. Наиграла аккорды на гитаре, записала на диктофон и отправила Диме. Он сделал аранжировку, летом мы её записали в студии и ждали осень, для съёмки клипа. Большая благодарность ребятам, которые снимали видео

Ксения Шабанова и Дмитрий Тихомолов — настоящие профессионалы! Работают чётко и быстро. И конечно, спасибо музыкантам! Думаю, мы ещё не раз вместе сыграем и споём! Кстати, двое из них занимаются в нашем клубе! Так что все, кто хочет быть в музыке, приходите к нам в XGeS Music!”