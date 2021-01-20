Филипп Киркоров грозит засудить Литву за отказ его пускать

Причиной для столь жестких мер со стороны властей Литвы стала политическая позиция Филиппа Киркорова. Европейскую страну не устраивает, что поп-король поддерживает присоединение Крыма. Сам же артист уверен, что нельзя смешивать политику и творчество. По мнению Киркорова, его политические взгляды не имеют никакого отношения к гастролям по территории Литвы.

Адвокат Александр Добровинский согласился представлять интересы певца в данных разбирательствах. “Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа. На мой взгляд, культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики”, — подчеркнул юрист.

Киркоров — далеко не первый российский музыкант, которому запрещают въезд в Литву. В 2019 году в “черный список” попал Григорий Лепс, а за пять лет до этого в нем оказались Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов. Свое решение власти европейского государства также объясняли политическими мотивами.