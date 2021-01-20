Врачи радуют: похудеть можно и без диет! Но придется поработать

Так, врачи предлагают придерживаться некоторых правил, которые могут стать полезными привычками и помогут похудеть.

В первую очередь необходимо в течение дня уделять время физической активности. Например, можно приседать во время чистки зубов, отжиматься хотя бы от стены во время рекламной паузы при просмотре телевизора.

Кроме того, рекомендуется ограничить употребление алкоголя, не пить кофе после полудня, чтобы лучше спать ночью. Сладкие напитки стоит заменить на воду, чай и молоко.

Специалисты советуют начинать каждое утро с десятиминутной прогулки, есть больше во время основного приема пищи, чтобы не делать затем перекусов. Все сладкое лучше заменить на 70-процентный темный шоколад. Также врачи рекомендуют пробовать новые овощи каждую неделю. Мечтающим похудеть стоит составить список покупок перед походом в супермаркет, чтобы избежать спонтанных трат на еду.

Необходимо найти альтернативные способы получения положительных эмоций, например, решать головоломки, слушать подкасты или поговорить с другом. При этом совсем запрещать себе определенную еду на стоит. Если очень хочется что-то съесть, лучше принимать пищу, не торопясь.