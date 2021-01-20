Ольга Бузова собралась вести новый сезон "Последнего героя". Не тут-то было!

Актриса Яна Троянова в третий раз подряд станет ведущей шоу "Последний герой", – сообщили на канале "ТВ 3". – Действие нового сезона самого экстремального проекта канала перенесли из-за эпидемиологических ограничений с Филиппин в Африку, на Занзибар".

В шоу "Последний герой. Чемпионы против новичков" встретятся победители и участники предыдущих сезонов, выбранные голосованием зрителей: в команду "Чемпионов" вошли Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун. Им противостоит племя телезрителей, отобранных по итогам открытого всероссийского кастинга– впервые в истории формата он проводился в социальной сети "ВКонтакте".