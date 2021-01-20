20.01.2021, 17:45
Ольга Бузова собралась вести новый сезон "Последнего героя". Не тут-то было!
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Ольга Бузова намекнула в своем “Инстграме”, что станет ведущей нового сезона реалити-шоу “Последний герой”. Поклонники удивились и даже обрадовались этому обстоятельству. Но оказалось, радость преждевременна, — успокаивают “Дни”.
Актриса Яна Троянова в третий раз подряд станет ведущей шоу "Последний герой", – сообщили на канале "ТВ 3". – Действие нового сезона самого экстремального проекта канала перенесли из-за эпидемиологических ограничений с Филиппин в Африку, на Занзибар".
В шоу "Последний герой. Чемпионы против новичков" встретятся победители и участники предыдущих сезонов, выбранные голосованием зрителей: в команду "Чемпионов" вошли Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун. Им противостоит племя телезрителей, отобранных по итогам открытого всероссийского кастинга– впервые в истории формата он проводился в социальной сети "ВКонтакте".