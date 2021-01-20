Введет ли Эстония в отношении Филиппа Киркорова запрет на въезд?

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис попросил внести гражданина РФ и Болгарии Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в страну, указав, что этот известный исполнитель своими многократными посещениями Крыма “сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации”.

Издание Kroonika, отмечая, что Филипп Киркоров является большим другом эстонского певца Уку Сувисте, связалось с МВД Эстонии, чтобы выяснить — как эстонское государство смотрит на ситуацию вокруг известного российского исполнителя.

“В Эстонии международные санкции вводит правительство республики по предложению Министерства иностранных дел. В Эстонии в отношении названного лица производства по введению международных санкций нет”, — сообщила руководитель коммуникационного отдела МВД Моника Вийдул.

По данным фирмы Piletilevi, концерт Киркорова должен состояться в Таллинне 10 июня в ледовом холле “Тондираба”.

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