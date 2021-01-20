Замена погибшему ведущему шоу “Звезды сошлись” найдена — это звезда Первого канала

Кудрявцева отметила, что ранее не знала Привольнова лично и познакомилась с ним на кастинге. Ведущая похвалила нового напарника: “На площадке он настоящий профессионал, а еще у него потрясающее чувство юмора, которое зрители оценят уже cовсем скоро. Думаю, мы станем друзьями”.

Привольнов, в свою очередь, отметил, что планирует привнести в шоу что-то новое. Он также признался, что его очень интересует жизнь знаменитостей: “Надеюсь, что программа “Звезды сошлись” станет еще вкуснее и свежее, выражаясь моим профессиональным жаргоном. Я уже наговорился с докторской колбасой, и эти знания никуда от меня не уйдут, а вот чем живет Дима Билан и о чем переживает Светлана Лобода — это гораздо интереснее!”