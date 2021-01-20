Шоу-бизнес
20.01.2021, 19:43

Замена погибшему ведущему шоу “Звезды сошлись” найдена — это звезда Первого канала

 
screenshot - youtube
Соведущим Леры Кудрявцевой в развлекательном ток-шоу “Звезды сошлись” на НТВ станет Антон Привольнов, известный зрителям по телепередачам “Контрольная закупка” и “Доброе утро” на “Первом канале”. Актер и журналист заменит Александра Колтового, который погиб осенью при крушении легкомоторного самолета.

Кудрявцева отметила, что ранее не знала Привольнова лично и познакомилась с ним на кастинге. Ведущая похвалила нового напарника: “На площадке он настоящий профессионал, а еще у него потрясающее чувство юмора, которое зрители оценят уже cовсем скоро. Думаю, мы станем друзьями”.

Привольнов, в свою очередь, отметил, что планирует привнести в шоу что-то новое. Он также признался, что его очень интересует жизнь знаменитостей: “Надеюсь, что программа “Звезды сошлись” станет еще вкуснее и свежее, выражаясь моим профессиональным жаргоном. Я уже наговорился с докторской колбасой, и эти знания никуда от меня не уйдут, а вот чем живет Дима Билан и о чем переживает Светлана Лобода — это гораздо интереснее!”

Первый выпуск шоу “Звезды сошлись” с Привольновым в роли ведущего выйдет на НТВ уже в ближайшее воскресенье.

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