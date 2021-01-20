Удар выше пояса: оральный секс может привести к раку

Слишком активное увлечение оральным сексом связано с повышенным риском развития рака ротовой полости и горла, предупреждают специалисты из Университета Джонса Хопкинса. Их работа была опубликована в журнале CANCER.

Рак полости рта — нередкое явление, в 2018 году с таким диагнозом в мире жили 355 тыс. человек. Смертность от него невысока — около 2,5 человек на 100 тыс. Наилучшие шансы у тех пациентов, которым удалось заметить болезнь на начальной стадии — у них пятилетняя выживаемость достигает 85%. Однако ситуация значительно ухудшается, если рак распространяется на лимфатические узлы и добирается до других органов — в этом случае пятилетняя выживаемость падает до 39%.

Наиболее частые причины рака полости рта и глотки — курение и употребление алкоголя. Также риски повышаются при частом употреблении слишком горячей и острой пищи.

Более ранние исследования уже связывали оральный секс с раком ротовой полости, связанным с вирусом папилломы человека — некоторые штаммы онкогенны и способны приводить к раку прямой кишки, влагалища, рта и глотки, полового члена, отмечают авторы работы.

Исследователи опросили 508 человек, из которых 163 имели рак ротоглотки, ассоциированный с ВПЧ, а остальные были здоровы. Ученых интересовал возраст участников, как давно они начали половую жизнь, сколько у них было партнеров, а также с каким количеством людей они занимались оральным сексом в течение короткого промежутка времени.

Оказалось, с риском развития рака связано количество партнеров по оральному сексу — если их было 10 и более, то риск повышался в 4,3 раза.

Также риски в 1,5-2 раза были выше у тех, кто практиковал оральный секс с более молодого возраста (менее 18 лет), часто менял партнеров в короткие промежутки времени, в юности занимался оральным сексом с более зрелыми партнерами и практиковал оральный секс вне брака.