ВИДЕО | Поп-инаугурация: Леди Гага, Дженнифер Лопес и Барак Обама в "счастливом" пальто

Прошедшие президентские выборы стали, пожалуй, самыми скандальными в истории США. Дональд Трамп до последнего заявлял, что результаты оказались сфальсифицированы, и у него буквально украли победу. Сторонники Трампа устраивали митинги, а в начале января даже штурмовали Капитолий.

Из-за всего произошедшего правительство решило усилить охрану вокруг здания, в котором проходила инаугурация Джо Байдена. Посты с сотрудниками правопорядка стояли буквально через каждые два метра, а на саму церемонию пропустили лишь несколько сотен гостей.

Обычно в церемонии инаугурации принимает участие предыдущий президент. По традиции Дональд Трамп должен был передать полномочия своему преемнику, но бизнесмен отказался от участия в мероприятии. Еще рано утром он покинул Вашингтон и улетел на одну из своих вилл.

Зато церемонию посетили Барак и Мишель Обама, экс-вице-президент Майк Пенс и другие видные политики. А вот выступать перед Байденом будут Дженнифер Лопес и Lady Gaga, которой доверили исполнить американский гимн. Кстати, Барак Обама приехал на мероприятие в том же самом пальто, в котором он появился на собственной первой инаугурации. На эту деталь обратили внимание многие журналисты.

Ровно в полдень по местному времени избранный президент и его заместитель Камала Харрис появились перед присутствующими. Перед принятием присяги новым президентом традиционно исполняется гимн страны. На этот раз эта честь выпала Lady Gaga. Артистка появилась около Капитолия в пышном красном платье. Выступление артистки оказалось настолько проникновенным, что в итоге она заслужила стоячую овацию.

Также на мероприятии появилась Дженнифер Лопес. Артистка исполнила несколько хитов перед гостями церемонии.

После этого Байден произнес слова присяги и вступил в должность. “Толпа ворвалась сюда, чтобы остановить нашу демократию, но этого не случится, ни сегодня, ни завтра, никогда. Я буду президентом для всех американцев”, — заявил глава государства во время торжественной речи.

Также президент объявил минуту молчания, посвященную всем жертвам эпидемии коронавируса. По официальным данным, за прошедшие месяцы от COVID-19 только в США умерли 402 тысячи человек. Далее представители всех родов войск присягнули главе государства, после чего он в сопровождении первой леди и вице-президента направился в Белый дом.