ВИДЕО | Лера Кудрявцева в больнице на инвалидной коляске. Что случилось?

Стоит отметить, что ранее Лера сообщила, что на новогодних праздниках заразилась Covid-19. Инфицированная телеведущая надеялась, что сможет легко переносить болезнь. Однако этого не произошло. Телеведущей было настолько плохо, что у нее ни на что не оставалось сил. “У меня батарея витаминов, опухший нос и красные глаза. Этот ковид в действии. И прекратите спрашивать: “Как ты?”. Я нормально, на букву Х — не подумайте, что хорошо. Всем здоровья”, — писала она в блоге.