Суд запретил в России “Тетрадь смерти” и еще три японских аниме(2)
Таким образом, суд удовлетворил иск районной прокуратуры, поданный в декабре прошлого года. Согласно решению суда, запрет распространяется на официальные сайты четырех аниме.
Всего прокуратура Колпинского района подала в суд пять исков по поводу блокировки 49 ссылок на анимационные фильмы. Параллельно надзорное ведомство попросило суд запретить в России песню рэпера Моргенштерна “Я съел деда”.
В японских аниме (мангах) прокуратуру смутили, в частности, сцены с летающими частями тела, нетрадиционными сексуальными отношениями, расчленением и демонстрацией “мужского цинизма”.
Во время почти трехчасового заседания были показаны многочисленные фрагменты из аниме: судья зачитывал информацию о фильмах из “Википедии”, а затем искал видео в “Яндексе” и выбирал определенные фрагменты, предлагая экспертам их прокомментировать. Для этого на заседание были приглашены двое специалистов из Санкт-Петербургского института независимой экспертизы и оценки.
Запись трансляции суда на YouTube-аккаунте Судебного портала через несколько минут после окончания заседания стала недоступной.
“Когда ребенок встречает противоположную информацию: “здорово лишать жизни, здорово лишать здоровья“ — происходит мощнейшее воздействие. Конечно, подобные аниме оказывают негативное влияние. При запрете доступа ребенок будет защищен от выхода на такой контент, это конечно, в интересах ребенка”, — возмущался эксперт Олег Эрлих комментируя “Эльфийскую песнь”.
“Здесь гомосексуальные тенденции. Мальчик пришел с киборгом-мальчиком, этого мальчика попытались привлечь к сексуальным нетрадиционным отношениям, а мальчик отреагировал агрессией и сломал ответчику руку”, — говорил другой эксперт, Василий Белов, анализируя сюжет аниме “Инуяшики”.
Зампрокурора Дмитрий Атаманенко, в свою очередь, подчеркивал, что рассматриваемые аниме “подталкивают детей в том числе на совершение суицидальных действий” и утверждал, что подобные случаи в Петербурге уже были.
В итоге под запрет попали сайты четырех аниме. Рассмотрение исков по еще нескольким японским анимационным фильмам, а также по песне Моргенштерна, было решено отложить.
Какие аниме запретил суд?
“Тетрадь смерти“ — манга Цугуми Обы про школьника Лайта Ягами, который находит магическую тетрадь смерти: в нее можно вписать имена преступников, которые затем умирают.
“Эльфийская песнь” - манга Линна Окамото про девушку-мутанта, которая страдает раздвоением личности и решает отомстить людям за свое тяжелое детство.
“Токийский гуль” - мангу Суи Исиды про студента, которому пересаживают органы оборотня (гуля), питающегося человеческой плотью, в результате чего он сам получает склонности к каннибализму.
“Инуяшики“ — манга Хироя Оку про пожилого офисного клерка, который в результате нападения инопланетян превращается в киборга-спасателя: ему предстоит спасти Японию от другого киборга, сеющего хаос и разрушение.