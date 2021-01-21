Девушка нашла свой потерянный кошелек в стране, в которой ни разу не была

По информации таблоида Daily Mail, однажды 24-летней британке в Instagram написал незнакомец из Турции, а также прислал фотографию кошелька. Тарви, которая работает в сфере здравоохранения, никогда не бывала в Турции и не могла понять, как кошелек мог оказаться за тысячи километров.