21.01.2021, 13:02
Девушка нашла свой потерянный кошелек в стране, в которой ни разу не была
Фото автора Robert Bogdan: Pexels
Никита Тарви из английского города Харлоу в 2019 году потеряла свой кошелек и даже не надеялась увидеть его снова. Удивлению девушки не было предела, когда выяснилось, что пропажу нашел мусорщик из турецкого города Бурса. А ведь она никогда ранее не была в этой стране, пишет Сегодня.
По информации таблоида Daily Mail, однажды 24-летней британке в Instagram написал незнакомец из Турции, а также прислал фотографию кошелька. Тарви, которая работает в сфере здравоохранения, никогда не бывала в Турции и не могла понять, как кошелек мог оказаться за тысячи километров.
Вскоре британка выяснила, что мусор из Великобритании отправляют на переработку в другие страны, а на Турцию приходится наибольшая доля экспорта.
Со временем Тарви подружилась с незнакомцем из Турции. Она надеется, что новый друг сможет приехать к ней в гости, когда пандемия COVID-19 закончится.