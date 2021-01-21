ФОТО | Лиза Боярская в бикини восхитила поклонников

“Так, в воскресенье Карамазовы, в воскресенье Карамазовы, Карамазовы в воскресенье. Вы серьезно?“ — подписала снимок артистка, намекая на то, что уже к выходным она вернется домой и будет играть спектакль (а не хочется).

Ну а пока Лиза и Матвей наслаждаются беззаботным отпуском на тропических островах. Поклонники в комментариях пишут, как прекрасно смотрится актриса. Без макияжа и укладки, в простом бикини она выглядит расслабленной и естественной. “Невероятно красивая”, “Вы прекрасны без макияжа”, “Красавица от природы”, — пишут фолловеры.

Муж Лизы Максим поделился в Инстаграме забавной историей, приключившейся с их младшим сыном. Актер сфотографировался с ракушками, собранными на пляже маленьким Гришей.

“Сын нашел… цитирую: “Бааасёооое саковище!!” Я ему поверил, сказал, что он — молодец, и что мы теперь сказочно богаты благодаря ему! — рассказал артсит. — А официант нам не поверил. Говорит, этим расплачиваться нельзя. Странно! Думаю, человечеству надо пересмотреть систему ценностей”. “Сокровищем” оказались обыкновенные ракушки. Кстати, когда-то ими вполне можно было расплачиваться…