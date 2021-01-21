В Интернет “слили” рейтинг самых дорогих “звездных” эскортниц(8)
Успешных и популярных красавиц часто обвиняют в оказании эскорт-услуг. Оно и понятно, ведь о том, что пусть к славе пролегает через постель, не говорит только ленивый.
Так, например, в список знаменитых “девушек по вызову” попала 31-летняя солистка “ВИА Гры” — Эрика Герцег. Одна встреча с эффектной блондинкой обойдется поклоннику якобы в 14 тысяч долларов. Такая сумма заявлена из-за статуса певицы, ведь ночь со звездой часто является предметом мечтаний для мужчин.
Некоторые считают, что ради привлечения клиентов исполнительница проделала ряд пластических операций: увеличила грудь и губы, изменила форму носа. Однако, по словам артистки, сексуальность — всего лишь часть ее сценического образа. На самом же деле в ее личной жизни все успешно: Эрика давно помолвлена с неким Михаилом.
Кстати, если певица занимает лишь вторую строчку, то первое по дорогостоимости разделили сразу три девушки: модель Ксения Бурда, владелица шоурума Ксения Воробьева и дизайнер Анна Чибисова. Говорят, за услуги красотки попросят 15 тысяч долларов. Журналисты объясняют, что завышенная стоимость обоснована их безупречной репутацией и хорошим образованием.
Около 9 тысяч евро обойдется вечер с Нитой Кузьминой. 29-летняя обладательница эффектной внешности стала известна после участия в одиозном реалити “Каникулы в Мексике-2”, а также засветилась в “Давай поженимся!”. С тех пор девушка кардинально преобразилась: изменила овал лица, увеличила грудь и сделала еще целый ряд других пластических операций.
Не обошли стороной и звезду программы “Инстаграмщицы” — Марию Капшукову. Блондинка с соблазнительными формами часто демонстрирует свой заграничный отдых на дорогостоящих яхтах. Некоторые считают, что весь этот шик неспроста, ведь услуги девушки оценивают почти в 7800 евро.
Впрочем, Мария утверждает, что благодаря рекламодателям и популярности в Сети сама может содержать кого угодно. “Энергетика, присущая мужчине с низким достатком, передастся девушке. И потом она уже не сможет притянуть к себе ни достаток, ни хорошего мужчину”, — говорила она.
10 тысяч долларов якобы попросит за ночь и 30-летняя модель Света Билялова. Брюнетку можно увидеть в клипах таких артистов, как Влад Соколовский, Ольга Бузова и Тимати. Но интернет-звезда давно честно зарабатывает на рекламе.
К эскортницам приписали также 27-летнюю Диану Мелисон, оценив ее услуги в 5600 евро. Девушка снималась в фильмах “Дизлайк”, “Маршрут построен”, а также крутила романы с Егором Кридом и блогером Ромой Желудем.
Замыкают список певица Диана Иваницкая и модель Анна Аксюк якобы берущие за встречу около 4500 евро. Однако в подобные заявления трудно поверить, ведь экс-участница группы “Динама” была счастливо замужем за Женей Мильковским, а Анна встречалась со звездой “Каникул в Мексике” Демидом Резиным.