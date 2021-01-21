Анна Хилькевич поделилась жуткой историей, как в 15 лет ее домогался режиссер

“Я стала жертвой харассмента. С той истории прошло действительно много лет, и тема харассмента уже обсуждалась в Сети после скандала с Харви Вайнштейном. Помню, мне звонили журналисты и спрашивали, было ли в моей жизни что-то подобное? Но я не хотела на волне хайпа говорить от этом, и вообще, видимо, не была готова. А сейчас могу. Скажу сразу — имен не назову, данные не передам. Мне не нужен публичный суд и сжигание на костре соцсетей. Уверена, что тот человек сам все уже понимает, жизнь — интересная штука”, — заинтриговала 34-летняя Хилькевич.

На тот момент Анна, по ее признанию, была слишком юна и до конца не понимала, что к чему. И эта наивность чуть было не привела к страшной трагедии.

“Самое отвратительное это то, что мне было 15 лет. Это сейчас с высоты своего возраста я понимаю, как это мерзко выглядело. Итак, я юная начинающая артистка, только заканчиваю театральную школу, мечтаю сниматься в кино. У меня почти не было опыта в съемках, кинопроизводстве, я не знала, как проводятся пробы, ведь только-только ступала на этот путь. И вот прихожу я на пробы одного проекта на “Мосфильм”. Как правило, в начале происходит знакомство с режиссером, где артист рассказывает о себе, они общаются, и по итогам беседы артиста приглашают дальше, или же он слышит болючее: “Спасибо, мы вам перезвоним”. Пришла на “Мосфильм”. Зашла в кабинет, познакомилась с режиссером, поговорили. И дальше он выводит меня в коридор и говорит: “Очень хорошо, ты мне понравилась. Я тебе напишу, куда и когда приехать в следующий раз”, — продолжила свой рассказ блондинка.

Анну даже не смутило, что так называемые пробы проходили в… квартире.