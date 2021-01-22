Ивлеева оказалась в смертельной опасности из-за прогулки по Неве

На опубликованных 29-летней блогершей в своем инстаграм-аккаунте кадрах Настя Ивлеева пытается встать на лед неподалеку от набережной. Но тонкий слой замерзшей воды не выдерживает ее веса.

К счастью ведущая успела отскочить назад, благодаря чему ей удалось избежать беды. Судя по всему, звезда “Орла и решки” оказалась не в курсе того, что власти Санкт-Петербурга категорически запретили горожанам и гостям Северной столицы выходить на лед.

В комментариях к посту поклонники Насти Ивлеевой отметили необычную экипировку журналистки. Дело в том, что у теледивы нет на голове шапки. Известно, что знаменитость несколько дней назад приехала в город на Неве ради свадьбы одной из своих подруг.

Напомним, в ноябре прошлого года Настя Ивлеева рассказала, что отказалась от съемок авторских шоу. Блогерша готовит для поклонников новый проект. Интернет-знаменитость очень много работает. Почти все время ведущая тратит на создание контента для соцсетей. После закрытия шоу девушка планирует запустить влог, так как считает, что может “продать” своей огромной аудитории что-то действительно стоящее.

Настя Ивлеева — знаменитая российская телеведущая и видеоблогер. Наиболее известна как звезда “Инстаграм”, а также как ведущая телепередачи “Орел и решка. Перезагрузка”.