“Нас больше нет”: Бузова написала слезный пост о расставании(5)
“Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи. Я умоляю, не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас. Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Но — это но, я не могу сказать из уважения к своей любви (орфография и пунктуация автора сохранены)”, — написала Ольга в Инстаграм.
Отметим, что о ссоре между возлюбленными заговорили сразу после дня рождения телеведущей — все из-за того, что Дава одним из последних приехал на праздник к Бузовой. После блогер записал Stories: “Что бы ни происходило в моей жизни, я занимаюсь своим любимым делом. Сейчас участвую в проекте и танцую для вас. Мы все взрослые люди, и я просто надеюсь на ваше понимание и на вашу поддержку”. Поклонники решили, что это еще одно подтверждение размолвки между звездами.